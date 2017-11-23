«Спартак» оштрафован на 185 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какое решение принял КДК по итогам матча 17-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак» (1:4) и «Уфа» — «Урал» (2:0).

«Московский «Спартак» оштрафован на 185 тыс. рублей. В матче против „Краснодара“ фанаты московского клуба выкрикивали нецензурные выражения (100 тыс. рублей), использовали пиротехнику на трибуне (10 тыс. рублей), а также вели неправомерные действия на секторе (75 тыс. рублей).

Футбольный клуб «Уфа» оштрафован на 25 тыс. рублей за неразрешённый баннер на трибуне», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.