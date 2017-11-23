КДК отстранил тренера молодёжной команды «Анжи» на три тура за оскорбление судьи

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какое решение принял КДК по итогам матча 17-го тура молодёжного первенства «Анжи» — «Локомотив» (1:2). Главный тренер махачкалинцев Гамаль Бабаев неподобающим образом повёл себя в отношении арбитра Виталия Дорошенко, за что был дисквалифицирован.

«Главный тренер молодёжной команды „Анжи“ Гамаль Бабаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в адрес судьи», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.