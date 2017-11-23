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КДК отстранил тренера молодёжной команды «Анжи» на три тура за оскорбление судьи

Футбол

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какое решение принял КДК по итогам матча 17-го тура молодёжного первенства «Анжи» — «Локомотив» (1:2). Главный тренер махачкалинцев Гамаль Бабаев неподобающим образом повёл себя в отношении арбитра Виталия Дорошенко, за что был дисквалифицирован.

«Главный тренер молодёжной команды „Анжи“ Гамаль Бабаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в адрес судьи», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
18 ноября 2017, суббота. 14:00 МСК
Анжи-мол.
Махачкала
1 : 2
Локомотив-мол.
Москва
0:1 – Шаров – 45, 1:1 – Юсупов – 48, 1:2 – Поярков – 74
Удаления: Репин, 85 – нет
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