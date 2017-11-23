Губернатор — об игре «СКА-Хабаровск» — «Локо»: матч состоится при любой погоде

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который сегодня в Хабаровске на стадионе имени Ленина проверил состояние поля, отметил, что встреча между местным «СКА-Хабаровск» и «Локомотивом» должна состояться при любой погоде.

Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 16 градусов.

Сегодня пресс-служба хабаровского клуба сообщила, что на 19:15 по местному времени температура составила минус 10,4 градуса по Цельсию.

«Я поговорил со всеми, сам замерил температуру поля. Моё мнение: матч состоится при любой погоде, как говорили раньше. Конечно, в пределах разумного. Есть регламент, там всё прописано, в критических случаях судья принимает решение сам. Мы делаем всё, чтобы температура на поле была в пределах нормы, как делают и на других полях нашей необъятной России в регионах, немножко похожих на наши. Я вот сейчас дал поручение, чтобы техники посмотрели, возможно ли повыше поднять температуру поля, хватит ли мощности подогрева. Предварительно, это возможно. Эти вещи все предусмотрим плюс предусмотрим подложки на сидения для наших болельщиков. Насколько это возможно, создадим все условия, чтобы было максимально комфортно и нашей команде, и гостям, и болельщикам. Раз у нас такой календарь, значит будем играть», — цитирует Шпорта «Хабаровский край сегодня».