Пономарёв: не справится молодёжь ЦСКА в Манчестере, играть просто некем

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение, у кого из российских клубов больше шансов выйти из своей группы в Лиге чемпионов. «Спартак» и ЦСКА перед заключительным туром занимают в своих группах третье место.



«Не верю, что «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Базеля», при своих зрителях отдаст матч ЦСКА. Будем болеть за «армейцев», но играть просто некем. Не справится молодёжь ЦСКА в Манчестере, поэтому шансов больше у «Спартака», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.



Турнирная таблица в группе А: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.



Турнирная таблица в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Севилья» — 8; 3. «Спартак» — 6; 4. «Марибор» — 2.

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