Лопырёва — о посещении матча «ПСЖ»: непередаваемые эмоции и масса впечатлений!

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва, посетившая игру «ПСЖ» и «Селтика» (7:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, поделилась впечатлениями.

«Игра была потрясающая — непередаваемые эмоции и масса впечатлений! Мой племянник Нико — большой поклонник Неймара и очень хотел с ним познакомиться. Мечты сбываются. В итоге Нико познакомился и сфотографировался со всей командой и получил мяч с автографами всех футболистов в подарок. Спасибо руководству команды «ПСЖ», которое пригласило нас на игру и осуществило мечту будущего футболиста», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Виктории Лопырёвой.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «ПСЖ».