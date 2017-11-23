Джеррард: не помню, кто выиграл ЛЧ в 2006 году, всё ещё был пьян после 2005-го

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард пошутил, что не помнит, кто стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году, заявив, что, скорее всего, был ещё пьяным после триумфа в 2005-м.



Напомним, в финале Лиги чемпионов в сезоне-2004/05 «Ливерпуль», уступая после первого тайма «Милану» 0:3, сумел сравнять счёт и выиграл по пенальти.

«Я не помню (кто выиграл Лигу чемпионов в 2006 году. — Прим. „Чемпионата“). Я, скорее всего, всё ещё был пьяным после 2005 года», – пошутил Джеррард.

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