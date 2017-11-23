«Спартак» — «Зенит»: символический удар совершит болельщик, перенёсший инсульт

Болельщик «Спартака» Пётр, который стал инвалидом после инсульта, случившегося в августе 2014 года, перед центральным матчем 18-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» встанет с коляски, сделает пару шагов и совершит в центре поля символический удар по мячу, сообщает пресс-служба красно-белых.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 27 ноября, начало встречи — в 19:30 мск.

Видеосюжет о болельщике «Спартака» можно посмотреть на канале московского клуба в YouTube.