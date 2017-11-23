Раньери: послушал бы слова Доменека о театре, но не о футболе!

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери поделился мнением о критике в адрес стиля игры его команды со стороны бывшего наставника сборной Франции Раймона Доменека.

Ранее Доменек в своём «твиттере» прокомментировал гостевое поражения «Нанта» от «ПСЖ» (1:4) в матче 13-го тура чемпионата Франции словами: «Наконец-то тактика «автобуса» не сработала».

«Если мы говорим об «автобусах», то лучше всего я знаю «автобус» Доменека. На самом деле то, что он шутит по поводу тренера, — это серьёзно. Невероятно, что такие шутки происходят от бывшего главного тренера сборной Франции. А как же этика? Если бы Доменек говорил о театре, я бы его послушал, а его слова о футболе слушать не буду никогда!

Критика в адрес тренера – это хорошо, поскольку она помогает тебе развиваться. Однако важно, от кого исходит эта критика. Никогда не видел, чтобы один журналист сказал другому, что тот недостаточно хорош. Может быть, это могло бы произойти в личной беседе, но не публично. Доменек, Доменек… Это невероятно», — цитирует Раньери Football Italia.