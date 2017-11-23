УЕФА открыл дело в отношении «Баварии», фанаты которой бросали фальшивые деньги

УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Андерлехт» — «Бавария» (1:2), который состоялся 22 ноября в Брюсселе.

Обвинения предъявлены «Баварии» за бросание болельщиками на поле посторонних предметов и запрещённый баннер на гостевой трибуне.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной и этической инстанциями УЕФА 7 декабря, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, что болельщики «Баварии» забросали поле во время матча фальшивыми деньгами, выразив недовольство высокими ценами на билеты. Стоимость одного билета в гостевой сектор достигала € 100. Кроме того фанаты вывесили баннер с надписью «Вы наконец удовлетворены своей жадностью?».

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