«Локомотив» назвал стартовый состав на матч Лиги Европы с «Копенгагеном»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Копенгагена» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 23 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

«Копенгаген»: Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлессен, Квист, Вербич, Матич, Хольс, Зека, Сотириу.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Копенгаген». Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.