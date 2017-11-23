Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч Лиги Европы с «Вардаром»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на предстоящий сегодня, 23 ноября, на стадионе «Санкт-Петербург» матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с македонским «Вардаром».

«Зенит»: Лодыгин, Терентьев, Маммана, Мевля, Жирков, Ерохин, Ригони, Нобоа, Шатов, Полоз, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Кришито, Новосельцев, Карпов, Паредес, Краневиттер, Дриусси.

«Вардар»: Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Барсегян, Демири, Маркович, Джигаури, Николов, Итало, Жуан Фелипе.

Запасные: Алексовски, Муслиу, Велковски, Глигоров, Стойчевски, Петковски, Блажевски.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Вардар». Начало — в 21:00 мск.