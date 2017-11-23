Найнгголан: счастлив в «Роме», у меня нет причин менять клуб

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан заявил, что не собирается уходить из римского клуба, в котором чувствует себя счастливым.

«Говорил об этом раньше, но я принял решение остаться здесь в прошлом году и в этом году. Я рад представлять этот клуб. У меня есть всё, что мне нужно, чтобы быть счастливым здесь.

Для меня большая честь быть капитаном, потому что до меня это были Тотти, Де Росси и Флоренци — большие игроки. Я всегда стараюсь что-то дать команде – с капитанской повязкой или без неё.

Не хочу менять клубы, у меня нет причин для этого», – цитирует 29-летнего бельгийца ESPN GB со ссылкой на Mediaset.