Йерро вновь назначен спортивным директором Федерации футбола Испании

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Фернандо Йерро вновь стал спортивным директором Королевской испанской футбольной федерации. О возвращении Йерро было объявлено в официальном «твиттере» «фурия роха».

Напомним, Йерро занимал аналогичную должность в испанской федерации с 2007 по 2011 год.



Ранее Marca сообщала, что такие футболисты, как Серхио Рамос, Херард Пике, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста, приветствуют назначение 49-летнего Йерро.

После ухода из RFEF Йерро работал генеральным директором в «Малаге», был ассистентом Карло Анчелотти в «Реале» и главным тренером «Овьедо».