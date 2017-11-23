Левандовски: победить «ПСЖ» 4:0 будет сложно, но в Мюнхене всё может произойти

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что мюнхенская команда способна победить «ПСЖ» с нужным ей счётом в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов и занять первое место в группе. Напомним, в первой игре «Бавария» в Париже проиграла «ПСЖ» со счётом 0:3.

«Когда есть шанс занять первое место в группе, всегда нужно пытаться им воспользоваться. Конечно, мы должны победить со счётом 4:0. Это будет сложно, но в Мюнхене на „Альянц-Арене“ всё может произойти. Пока есть шанс, мы будем стараться сделать всё что можем», – приводит слова польского форварда интернет-издание Goal.