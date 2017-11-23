«Вильярреал» обыграл «Астану» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» в гостях со счётом 3:2 обыграл «Астану».

«Астана» открыла счёт на 22-й минуте — точным ударом отметился Жуниор Кабананга. «Вильярреал» отыгрался на 39-й минуте — счёт сравнял Даниэль Раба. На 65-й минуте Седрик Бакамбу вывел испанскую команду вперёд, а на 83-й Бакамбу оформил дубль. Казахстанская команда сумела сократить разрыв в счёте до минимального — на 88-й минуте отличился Патрик Твумаси.

Таким образом, «Вильярреал» досрочно обеспечил себе первое место в группе A и будет выступать в плей-офф Лиги Европы.

Турнирное положение в группе A: 1. «Вильярреал» — 11 очков (5 матчей); 2. «Астана» — 7 (5); 3. «Славия» П — 5 (4); 3. «Маккаби» Т-А — 1 (4).