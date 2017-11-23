Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Португальские судьи грозятся объявить забастовку

Футбол

Португальские судьи заявили, что в следующем месяце начнут забастовку, если клубы, тренеры и футболисты продолжат чрезмерно жаловаться на их работу, сообщает AP.

Португальская ассоциация футбольных судей опубликовала заявление, в котором говорится, что арбитры больше не будут терпеть «инсинуации» о том, что арбитры работают в интересах определённых клубов или участвуют в коррупционных схемах.

Судьи также хотят усиления наказания тех, кто нарушает этические и дисциплинарные правила, применяемые для защиты официальных лиц матчей.

Ассоциация португальских судей сообщила, что они начнут забастовку в середине декабря.

В Уругвае отменили матчи чемпионата из-за забастовки судей
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент