Сумма отступных в новом контракте Родриго с «Валенсией» — € 120 млн

Сегодня, 23 ноября, «Валенсия» официально объявила о продлении контракта с нападающим Родриго.

Новое соглашение клуба испанской Примеры с 26-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В новом контракте форварда с «летучими мышами» прописана сумма отступных в размере € 120 млн.

Игроком «Валенсии» Родриго является с 2014 года. На счету испанского нападающего в 104 матчах за «Валенсию» 26 голов и 17 голевых передач.

Если у вас не отображается фотография Родриго, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Валенсии».