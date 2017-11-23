«Ницца» и «Виктория Пльзень» вышли в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ницца» обыграла со счётом 3:1 «Зюлте-Варегем» и завоевала путёвку в плей-офф. Победу французской команде принёс дубль Марио Балотелли, ещё один мяч в ворота бельгийского коллектива забил Адриен Тамез.

Итальянский «Лацио», досрочно обеспечивший себе первое место в группе K, дома сыграл вничью с голландским «Витессом» — 1:1.

Турнирное положение в группе K: 1. «Лацио» — 13 очков; 2. «Ницца» — 9; 3. «Зюлте-Варегем» — 4; 4. «Витесс» — 2.

В группе G чешская «Виктория Пльзень» дома со счётом 2:0 обыграла румынский «Стяуа», не сумевший обеспечить себе первое место.

В другом матче этой группы швейцарский «Лугано» на своём поле с минимальным счётом обыграл израильский «Хапоэль» Б-Ш.

Таким образом, вслед за «Стяуа» путёвку в плей-офф Лиги Европы досрочно завоевала «Виктория Пльзень».

Турнирное положение в группе G: 1. «Стяуа» — 10 очков; 2. «Виктория Пльзень» — 9; 3. «Лугано» — 6; 4. «Хапоэль» Б-Ш — 4.