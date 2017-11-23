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«Ницца» и «Виктория Пльзень» вышли в плей-офф Лиги Европы

Футбол

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ницца» обыграла со счётом 3:1 «Зюлте-Варегем» и завоевала путёвку в плей-офф. Победу французской команде принёс дубль Марио Балотелли, ещё один мяч в ворота бельгийского коллектива забил Адриен Тамез.

Итальянский «Лацио», досрочно обеспечивший себе первое место в группе K, дома сыграл вничью с голландским «Витессом» — 1:1.

Турнирное положение в группе K: 1. «Лацио» — 13 очков; 2. «Ницца» — 9; 3. «Зюлте-Варегем» — 4; 4. «Витесс» — 2.

Лига Европы. Группа K. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
3 : 1
Зюлте-Варегем
Варегем, Бельгия
1:0 – Балотелли – 5 (пен), 2:0 – Балотелли – 31, 2:1 – Хамалайнен – 81, 3:1 – Тамез – 86
Лига Европы. Группа K. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
1 : 1
Витесс
Арнем, Нидерланды
0:1 – Линссен – 13, 1:1 – Альберто – 42

В группе G чешская «Виктория Пльзень» дома со счётом 2:0 обыграла румынский «Стяуа», не сумевший обеспечить себе первое место.

В другом матче этой группы швейцарский «Лугано» на своём поле с минимальным счётом обыграл израильский «Хапоэль» Б-Ш.

Таким образом, вслед за «Стяуа» путёвку в плей-офф Лиги Европы досрочно завоевала «Виктория Пльзень».

Турнирное положение в группе G: 1. «Стяуа» — 10 очков; 2. «Виктория Пльзень» — 9; 3. «Лугано» — 6; 4. «Хапоэль» Б-Ш — 4.

Лига Европы. Группа G. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
2 : 0
Стяуа
Бухарест, Румыния
1:0 – Петржела – 49, 2:0 – Копиц – 76
Лига Европы. Группа G. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Лугано
Лугано, Швейцария
1 : 0
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
1:0 – Карлиньос – 50
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