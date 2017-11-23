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«Марсель» вдесятером вырвал ничью у «Коньяспора» при судействе Карасёва

Футбол

Турецкий «Коньяспор» и французский «Марсель» не выявили победителя в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встречу, состоявшуюся в Турции, обслуживал российский арбитр Сергей Карасёв.

На 80-й минуте красную карточку получил защитник марсельцев Жордан Амави, и на 82-й минуте хозяева реализовали пенальти — отличился Нейц Скубич. Гости ушли от поражения на 93-й минуте, когда защитник турецкой команды Вильфред Мок срезал мяч в свои ворота. Итоговый счёт — 1:1.

В параллельной встрече австрийский «Ред Булл Зальцбург» принимал «Виторию Гимарайнш» из Португалии. Хозяева, которым нужна была победа для гарантированного досрочного выхода в плей-офф, выполнили свою цель. Поединок закончился с разгромным счётом — 3:0.

Турнирное положение в группе I: 1. «Ред Булл Зальцбург» — 11 очков; 2. «Марсель» — 7; 3. «Коньяспор» — 5; 4. «Витория Гимарайнш» — 4.

Лига Европы. Группа I. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Коньяспор
Конья, Турция
1 : 1
Марсель
Марсель, Франция
1:0 – Скубич – 82 (пен), 1:1 – Мок – 90+3 (автогол)
Удаления: нет – Амави, 80
Лига Европы. Группа I. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 21:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
3 : 0
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
1:0 – Даббур – 26, 2:0 – Ульмер – 45+1, 3:0 – Чан – 67
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