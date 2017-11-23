«Марсель» вдесятером вырвал ничью у «Коньяспора» при судействе Карасёва

Турецкий «Коньяспор» и французский «Марсель» не выявили победителя в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встречу, состоявшуюся в Турции, обслуживал российский арбитр Сергей Карасёв.



На 80-й минуте красную карточку получил защитник марсельцев Жордан Амави, и на 82-й минуте хозяева реализовали пенальти — отличился Нейц Скубич. Гости ушли от поражения на 93-й минуте, когда защитник турецкой команды Вильфред Мок срезал мяч в свои ворота. Итоговый счёт — 1:1.



В параллельной встрече австрийский «Ред Булл Зальцбург» принимал «Виторию Гимарайнш» из Португалии. Хозяева, которым нужна была победа для гарантированного досрочного выхода в плей-офф, выполнили свою цель. Поединок закончился с разгромным счётом — 3:0.



Турнирное положение в группе I: 1. «Ред Булл Зальцбург» — 11 очков; 2. «Марсель» — 7; 3. «Коньяспор» — 5; 4. «Витория Гимарайнш» — 4.