Наставник «Вардара»: очень обрадовались, когда Дзюба не забил пенальти

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Специалист отметил, что команда воодушевилась, когда на 27-й минуте форвард питерцев Артём Дзюба не смог реализовать пенальти.

«Очень хорошая игра со стороны обеих команд. Как я уже говорил вчера, мы должны были показать хорошую организацию и сделать как можно меньше ошибок. Было вполне естественно, что «Зенит» перед своими болельщиками будет особенно опасным в первые 15 минут — так мы пропустили гол в Скопье. Нам не было тяжело, но нам следовало лучше реагировать на действия соперника.

У нас очень хороший вратарь, именно благодаря ему мы верили до самого конца, что сможем сравнять счёт. После неудачного пенальти мы очень обрадовались, у нас появились новые силы, но, к сожалению, не успели что-то изменить и получили второй. Несмотря на то что второй тайм мы начали, проигрывая — 0:2, мне кажется, мы провели его лучше первого. Считаю, мы хорошо сыграли и не испугались сильного соперника. Могу сказать, что всем доволен, мы сумели забить. Хотя, конечно, результат мог быть и получше.

Манчини — очень серьёзный тренер. У него все 26 игроков очень сильные, я не обращаю внимания на кого-то персонально», — передаёт слова Яневски корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.