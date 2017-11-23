Сольбаккен: «Копенгагену» было тяжело против такого сильного «Локомотива»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен прокомментировал гостевое поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (1:2).

«Не думаю, что у нас что-то не получилось в сегодняшней игре. Это был хороший матч с лучшей командой в России на данный момент. Нам было тяжело играть психологически против такой сильной команды. Во втором тайме мы двигались лучше и быстрее, но не смогли сравнять счёт. Однако мы выступили хорошо.

Джеферсон Фарфан забил нам, скорее, немного случайно, особенно второй гол. Это умный игрок, который хорошо читает игру. Такие футболисты и решают исход матча», — передаёт слова Сольбаккена корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.