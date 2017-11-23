Кантона назвал «ПСЖ» маленьким клубом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о полузащитнике «ПСЖ» Хавьере Пасторе, а также назвал парижский клуб маленьким.

«Кто станет следующей «семёркой» в «Манчестер Юнайтед»? Мне нравится Пасторе. Он выступает в «ПСЖ», но появляется на поле нечасто. У парижан есть два великолепных игрока — Пасторе и Бен Арфа и оба они не играют.

Пасторе является особенным футболистом, который способен удивлять в каждом матче. Думаю, он великолепный игрок. Хавьер выступает за Аргентину, большую страну, но не выходит на поле в матчах за «ПСЖ», маленький клуб», — с улыбкой сказал Кантона, слова которого приводит Insidefutbol.com со ссылкой на FullTimeDevils.

«Хотя у «ПСЖ» много денег. Тогда, значит, парижский клуб является большим. Большим клубом без истории», — добавил он.