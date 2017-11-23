Нобоа: «Зенит» вёл в счёте — 2:0, но матч с «Вардаром» получился непростым

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал домашнюю победу над «Вардаром» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы играли хорошо, быстро. Просто играло много футболистов, которые давно не выходили на поле или играют не так часто, поэтому начало было немного тяжёлым. Ты долго не играешь, а потом выходишь на 90 минут. Самое главное, что мы выиграли.

Мы вели — 2:0, но это была непростая игра. Надо было доказать тренеру, что мы способны играть в составе «Зенита» и дальше, в том числе и в чемпионате России.

Впереди предстоит дерби в Москве со «Спартаком», но у нас есть команда, которая способна выиграть в Москве.

Мы не общались с тренером по поводу моего игрового времени. Говорить надо, когда играешь. А когда не играешь, зачем разговаривать? Тренер — главный, он решает, кто будет играть, а кто нет», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.