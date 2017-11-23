Сёмин: рады, что «Локомотив» продолжает бороться за выход в плей-офф ЛЕ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал домашнюю победу над «Копенгагеном» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы себя загнали в такую сложную ситуацию. Только победа давала нам шанс бороться за первое или второе место. Игра получилась сложной, нам противостояла очень хорошая команда. Это была ровная игра. Очень хорошо себя показала группа атаки. Первый гол был забит после великолепной комбинации.

Боялись сегодня стандартных положений «Копенгагена», где он сильнее нас в росте и по агрессии. У нас получилось блокировать лучшие качества соперника. Рады, что завоевали три очка, борьба в группе продолжается. Мы готовились, что соперник сыграет с двумя нападающими, но сегодня они насытили среднюю линию и хорошо контролировали мяч с одним форвардом. Это была небольшая неожиданность, что соперник предпочёл выставить в стартовом составе всего одного нападающего, а второй появился только под конец матча.

Сегодня был потрясающий перформанс на фанатской трибуне, это праздник настоящий. Очень много было людей на трибунах, спасибо им за поддержку, они нам помогли обыграть «Копенгаген». Наши болельщики с нами, а мы — с ними», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.