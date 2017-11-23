Манчини: о «Спартаке» начнём думать завтра

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на пресс-конференции после домашней победы над македонским «Вардаром» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы заявил, что об игре против «Спартака» он начнёт думать в пятницу.

«Мы не можем думать сейчас о „Спартаке“ сразу после завершения матча. О нём мы начнём думать завтра», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 27 ноября, начало встречи — в 19:30 мск.