«Локомотив» ещё не принял решения по поводу установки крыши на стадионе

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб ещё не принял окончательного решения по поводу возможной установки крыши на домашнем стадионе.

«Это один из вариантов, который мы рассматриваем, но на совете директоров решение ещё не принято. Всё зависит от того, какие будут затраты и эффект, который мы от этого получим», — заявил Мещеряков, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Ранее президент «железнодорожников» Илья Геркус сообщил, что на стадионе «РЖД Арена» появится закрывающаяся крыша.