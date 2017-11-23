Ригони надеется открыть счёт своим голам в РФПЛ в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал домашнюю победу над «Вардаром» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от игры 18-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Это не самый мой результативный сезон, в «Индепендьенте» я забивал 12. Но я на правильном пути. Сегодня был один из самых красивых голов, который я забил за «Зенит».

В понедельник класико против «Спартака». Самый холодный матч предстоит для нас. Но когда играешь, особо нет разницы, холод или жара. Но одеться нужно потеплее!

Надеюсь, что открою счёт своим голам в чемпионате России в понедельник», — передаёт слова Ригони корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.