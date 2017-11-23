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Дзюба получил в подарок от журналистов пирожки

Футбол

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба по окончании поединка 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (2:1) получил от журналистов необычный подарок — пирожки.

«Артём, пирожки. Приятного аппетита», — сказала Дзюбе одна из журналисток.

«Спасибо», — ответил Артём и принял подарок.

Дзюба неоднократно игнорировал прессу после матчей, произнося лишь слово «пирожки» и пародируя таким образом известную фразу полузащитника Александра Рязанцева.

Видео вручения пирожков Дзюбе можно посмотреть на «Чемпионате».

Дзюба в ответ на просьбу об интервью вновь сказал журналистам: «Пирожки»
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