Сёмин: Фарфан, как космонавт, слетал в Новую Зеландию и вернулся вовремя

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после домашней победы над «Копенгагеном» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы поделился мнением об игре полузащитника команды Джефферсона Фарфана, который сегодня оформил дубль.

«Что касается голов Фарфана и слов тренера «Копенгагена», то голы случайными не бывают. В первом тайме была великолепная комбинация. Когда играют 10 на 10 на одной половине поля — это не случайность. Сложно быстро нанести удар. Фарфан, как космонавт, слетал в Новую Зеландию и вернулся к нам вовремя, подготовился и проявил большие волевые усилия. В футболе побеждает тот, кто вкладывает душу и мотивацию. В первом тайме нам не хватало агрессии и мощнейшей мотивации для победы», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.