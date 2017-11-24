Мещеряков: очень хочется, чтобы вся еврокубковая весна была в Москве

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал домашнюю победу над «Копенгагеном» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«В любом деле главное – это результат. Он на табло – мы победили и взяли три очка. Команда играла явно на победу. В начале результат несколько довлел, но мы, невзирая на пропущенный гол, всё равно сумели переломить ситуацию и выстоять. Хотел бы поблагодарить и игроков, и особенно болельщиков, которые собрались в большом количестве в будний день и в не самую лучшую погоду для поддержки команды. Они сегодня были 12-м игроком.

Всегда плохо, когда игроки получают травму и выбывают. Но это спорт, поэтому все должны быть к этому готовы. Каждый футболист бьётся в том числе и за своего травмированного товарища. Этим в последнее время и отличается «Локомотив» – это сплоченная команда, где каждый играет за своего партнёра.

Мы можем ставить любые задачи перед командой, чтобы она за ней тянулась. Безусловно, безрассудных решений никто принимать не будет. Члены совета директоров – вменяемые и адекватные люди, которые всегда принимают взвешенные решения. История под названием «проиграли одну игру – давайте всех менять» – это не про нынешний состав директоров. Очень хочется, чтобы вся евровесна была в Москве. И «Зенит» чтоб в Москве играл? Да почему бы и нет! Пусть приезжают! Поля у нас хорошие, болельщики отличные. Всех примем.

Вроде в понедельник или вторник в Хабаровске по прогнозам есть некоторое потепление. Но наша молодежь играет в воскресенье, когда ожидается порядком меньше минус 20. Пусть представители соответствующих властных структур принимают решения. Не боимся ли травм, как с ЦСКА? Тьфу-тьфу-тьфу!» — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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