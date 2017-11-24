В. Денисов — о матче в Хабаровске: большинство из нас играло и в условиях похуже

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов прокомментировал домашнюю победу над датским «Копенгагеном» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы, а также заявил, что его не пугает перелёт в Хабаровск, где «железнодорожникам» 27 ноября предстоит сыграть с «СКА-Хабаровск» в рамках 18-го тура российской Премьер-Лиги.

«С точки зрения турнирной таблицы это была очень важная игра. Надо было выигрывать кровь из носу, о чём нам сказал тренер перед игрой. Задачу выполнили. Местами было тяжело, соперник атаковал, но мы справились. Была хорошая игра в обороне, друг друга страховали. Такие команды бьются на равных с крупными клубами за счёт желания и самоотдачи, используя свои моменты. «Локомотив» ещё не обеспечил себе евровесну, но мы будем догонять. Да, это сложно, но ничего страшного. Иногда это даже легче, чем быть наверху и тяжело падать.

Почему должен пугать перелёт в Хабаровск? Большинство из нас играло и в условиях похуже. Это не так страшно, хотя есть большой риск получить травму. Как решат, так и будет. Скажут лететь – полетим. Будем решать проблемы по мере их поступления. Если углубляться в вопрос, можно будет говорить до утра. Конечно, хотелось бы условия более приемлемые, ведь у каждой команды есть запасной стадион. Но что делать. Мы же не будем говорить, что не хотим", — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».