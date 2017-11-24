Булыкин: несмотря ни на какие морозы, «Локомотиву» нужно побеждать в Хабаровске

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной прокомментировал домашнюю победу над датским «Копенгагеном» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от гостевой игры 18-го тура РФПЛ с «СКА-Хабаровск».



«Результатом игры доволен. Ребята молодцы, несмотря на мороз справились.

Фарфан предыдущую игру отдыхал. Если сегодня Юрий Павлович (Сёмин. — Прим. «Чемпионата») выпустил его на поле, значит уверен в нём как в игроке.



В чемпионате России сейчас идёт ожесточённая борьба за первое место. Думаю, все ребята поедут в Хабаровск, несмотря ни на какие морозы, там нужно побеждать», — сказал Булыкин.