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Булыкин: несмотря ни на какие морозы, «Локомотиву» нужно побеждать в Хабаровске

Футбол

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной прокомментировал домашнюю победу над датским «Копенгагеном» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы, а также поделился ожиданиями от гостевой игры 18-го тура РФПЛ с «СКА-Хабаровск».

«Результатом игры доволен. Ребята молодцы, несмотря на мороз справились.

Фарфан предыдущую игру отдыхал. Если сегодня Юрий Павлович (Сёмин. — Прим. «Чемпионата») выпустил его на поле, значит уверен в нём как в игроке.

В чемпионате России сейчас идёт ожесточённая борьба за первое место. Думаю, все ребята поедут в Хабаровск, несмотря ни на какие морозы, там нужно побеждать», — сказал Булыкин.

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