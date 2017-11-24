Сёмин: «Локо» будет стойким, полетит в Хабаровск и сыграет там. Мы не стонем

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию по поводу проведения выездного матча 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровск».

Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 21 градуса.

«Локомотиву» придётся проявить характер. Мы будем стойкими. Полетим в Хабаровск, сыграем там. Потом полетим на матч с «Рубином». «Локомотив» не стонет, он хочет просто правильного отношения к футболу. Определите, когда можно играть, а когда нельзя. «Локомотив» хочет играть на хороших полях, и хочет видеоповторы. «Локомотив» хочет, чтобы всё было по правилам. УЕФА что говорит – минус 15 не рекомендуется играть в футбол», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Сёмин также коротко прокомментировал слова главного тренера «Тамбова» Андрея Талалаева, который ранее сказал: «Сейчас и в Премьер-Лиге, и в первой лиге лидируют команды, у кого начальники команды или спортивные директора бывшие арбитры. Сухина в «Локомотиве», Егоров – в «Енисее». Опять вы будете говорить, что это случайность?»

«Разговоры про Сухину в клубе — детский сад», — сказал Сёмин.

Станислав Сухина работает в «Локомотиве» начальником команды.