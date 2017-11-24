«Партизан» вышел в плей-офф ЛЕ, киевское «Динамо» проиграло «Скендербеу»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Партизан» принимал на своём поле «Янг Бойз». Встреча проходила на стадионе «Партизан» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Леандре Тавамба и Огнен Ожегович, а за швейцарцев отличился Муми Нгамалё. Таким образом, сербская команда гарантировала себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

В другом матче, который проходил параллельно, «Скендербеу» обыграл на своём поле киевское «Динамо» со счётом 3:2.

В заключительном туре «Динамо» и «Партизан» разыграют первое место в группе, а «Скендербеу» и «Янг Бойз» шансов на выход в плей-офф лишились.

Турнирное положение в группе B после 5 туров: 1. «Динамо» К — 10 очков; 2. «Партизан» — 8; 3. «Скендербеу» — 5; 4. «Янг Бойз» — 3.