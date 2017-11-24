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«Партизан» вышел в плей-офф ЛЕ, киевское «Динамо» проиграло «Скендербеу»

Футбол

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Партизан» принимал на своём поле «Янг Бойз». Встреча проходила на стадионе «Партизан» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Леандре Тавамба и Огнен Ожегович, а за швейцарцев отличился Муми Нгамалё. Таким образом, сербская команда гарантировала себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

В другом матче, который проходил параллельно, «Скендербеу» обыграл на своём поле киевское «Динамо» со счётом 3:2.

В заключительном туре «Динамо» и «Партизан» разыграют первое место в группе, а «Скендербеу» и «Янг Бойз» шансов на выход в плей-офф лишились.

Турнирное положение в группе B после 5 туров: 1. «Динамо» К — 10 очков; 2. «Партизан» — 8; 3. «Скендербеу» — 5; 4. «Янг Бойз» — 3.

Лига Европы. Группа B. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Партизан
Белград, Сербия
2 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 – Тавамба – 12, 1:1 – Нгамалё – 25, 2:1 – Ожегович – 53
Лига Европы. Группа B. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Скендербеу
Корча, Албания
3 : 2
Динамо К
Киев, Украина
0:1 – Цыганков – 16, 1:1 – Лилай – 18, 2:1 – Аденийи – 52, 3:1 – Соу – 56, 3:2 – Русин – 90+1
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