Ансворт: фанаты «Эвертона» ушли с матча с неприятным послевкусием, и я тоже

Исполняющий обязанности главного тренера «Эвертона» Дэвид Ансворт выразил разочарование после разгромного поражения от «Аталанты» (1:5) в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.



«Это история нашего текущего сезона, нельзя пропускать такие нелепые голы. Если надеваешь футболку, то нужно стараться и играть с гордостью. Но сегодня этого не было сделано, и это очень разочаровывает.



Перед матчем я сказал футболистам, что наши болельщики заплатили хорошие деньги, чтобы прийти на стадион и посмотреть на них. Теперь фанаты уходят с неприятным послевкусием, и я тоже. Мы внесли много изменений, игроки получили возможность себя проявить, но её не использовали», — отметил специалист в эфире BT Sport.

«Лион» и «Аталанта» добились крупных побед и вышли в плей-офф Лиги Европы