Тренер «Астаны» Стоилов: наша футбольная сказка без поражений закончилась

Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов дал оценку поражению в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» (2:3). Эта неудача завершила впечатляющую беспроигрышную серию представителей футбола Казахстана.



«Интересный матч. Наша футбольная сказка без поражений закончилась. Сам тот факт, что мы не проигрывали 17 матчей — это уже хорошее достижение. Нам не хватило динамики в игре. Были ошибки в обороне, несмотря на то, что играли в пять защитников. Не хватило агрессии и динамики.



Наши ошибки определили результат. Самое большое упущение — это настрой и скорость. У нас не было той свежести, которая нужна. Мы много можем хотеть, но когда мы не полностью готовы, то тут сложно. В сравнении с предыдущими играми с «Вильярреалом», мы сыграли лучше, но у нас не было максимального желания», — приводит слова тренера Sports.kz.

«Вильярреал» обыграл «Астану» и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места