«ПСЖ» предложил Феллайни контракт на 4 года

«ПСЖ» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Маруану Феллайни, сообщает Le10sport. Парижане уже вступили в переговоры с 30-летним футболистом, предложив ему 4-летний контракт.

Контракт Феллайни с «МЮ» рассчитан до лета 2018 года. Таким образом, уже этой зимой он получит право вести переговоры с другими клубами и летом покинет манкунианцев в качестве свободного агента. Несмотря на это, «МЮ» не собирается продавать Феллайни в январе, рассчитывая убедить его подписать новое соглашение.

В текущем сезоне Маруан провёл 8 матчей в чемпионате Англии и забил 3 гола.