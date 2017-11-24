Кантона: Погба настолько же важен для «МЮ», насколько Модрич – для «Реала»

Бывший нападающий «Марселя», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона адресовал слова похвалы полузащитнику английского клуба Полю Погба. Игрока манкунианцев он сравнил с хавбеком мадридского «Реала» Лукой Модричем.

«Погба – футболист созидательного плана. И для команды большая потеря, если такой футболист получает травму. Погба настолько же важен для «Манчестер Юнайтед», насколько Модрич – для «Реала». В последние пять-шесть лет можно было видеть, что «Реал» не та команда, когда Модрич травмирован. Погба, как и Модрич, является мозгом своей команды», — цитирует Кантона L'Equipe.