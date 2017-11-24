Хамес не хочет возвращаться в «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес, защищающий на правах аренды цвета мюнхенской «Баварии», не хочет возвращаться в «Королевский клуб». Об этом сообщил колумбийский певец Пипе Пелаес, являющийся другом Родригеса.

«В последний раз, когда я задал Хамесу вопрос о «Реале», он ответил, что не хочет возвращаться туда. И больше я ему не задавал вопросов. Лишь спросил, как же будут развиваться события. И Хамес ответил, что не знает, подчеркнув, что может говорить лишь о своём нежелании возвращаться в «Реал», — цитирует Пелаеса Marca.

Контракт Родригеса с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Его аренда в «Баварии» действует до июня 2019 года.