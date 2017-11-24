Экс-игрок «Шальке-04»: Горецка на 70% покинет клуб

Бывший футболист «Шальке-04» Олаф Тон считает весьма вероятным, что полузащитник команды Леон Горецка покинет её по окончании нынешнего сезона. В услугах футболиста сборной Германии заинтересован не один европейский гранд. В частности, это «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

«Всё выглядит так, что Горецка на 70% покинет «Шальке-04», — приводит слова Тона интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось, что представители «Барселоны» уже встречались с игроком и вели с ним переговоры. Действующий контракт Горецки с гельзенкирхенским клубом рассчитан до лета 2018 года.