Хитцфельд исключил возможность работы у руля «Боруссии» Д

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Оттмар Хитцфельд исключил возможность возвращения в немецкий клуб. Руководство «Боруссии» после матча 13-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04» может отправить в отставку наставника команды Петера Боша вследствие неудачных результатов в последнее время.

«Для меня такой темы вообще не существует. Я завершил свою тренерскую карьеру. В сегодняшнем футболе всё развивается с бешеной скоростью, и люди часто из-за этого впадают в крайности. Я могу порекомендовать руководству «Боруссии» не проявлять спешки», — приводит слова Хитцфельда интернет-портал Goal.