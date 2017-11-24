Роббен не исключает окончание карьеры после нынешнего сезона

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен пока оставляет вопрос о своём будущем в немецком гранде открытым. Голландский футболист не исключает, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Моё будущее пока неясно. Я могу повесить бутсы на гвоздь после этого сезона или же играть за «Баварию» ещё три года. Хочу получать наслаждение от футбола как можно дольше и показывать игру соответствующего уровня. И не знаю, как долго это продлится», — приводит слова Роббена Kicker.

Действующее соглашение Роббена с мюнхенцами в силе до лета 2018 года.