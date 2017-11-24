Зе Луиш: в декабрьском матче с «Крыльями» умирал на поле, а в раздевалке плакал

Нападающий «Спартака» Зе Луиш признался, что с большим трудом переносит игру в морозную погоду.



«Один из худших моментов в карьере я пережил в Томске, когда мы играли при минус 15. Минус 15, представляете!? Я хотел надеть повязку для защиты ушей, но мне сказали: «Нельзя!» Переспросил: «Вы что, с ума сошли? Без этого нельзя играть в футбол на таком морозе». Мне ещё раз спокойно объяснили, что надевать повязку нельзя. Это был шок.



Невероятно холодно было и в мой первый сезон, когда играли в декабре против «Крыльев Советов» дома. Я умирал на поле, а когда после первого тайма вернулся в раздевалку, заплакал, как ребёнок. У меня адски ныли пальцы на руках и ногах, поэтому я сказал Аленичеву: «Коуч, я не хочу и не могу больше играть».



Это был невероятно сложный момент, но я всё-таки вышел на второй тайм. Слава богу, меня заменили уже на 60-й минуте. Скажу прямо, невозможно играть на таком холоде. Ты не чувствуешь рук и ног, как будто летаешь и не способен полностью контролировать конечности», — рассказал Зе Луиш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.



Полное интервью с Зе Луишем читайте на «Чемпионате».

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