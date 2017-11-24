Зе Луиш рассказал, как относится к сравнению со львом Бонифацием

Нападающий «Спартака» Зе Луиш подчеркнул, что не обижается, когда его сравнивают со львом Бонифацием.



«Каждый день мне пишут в директ: «Привет, Бонифаций». Это забавно. Понимаю, что это сравнение из-за причёски, я его уважаю. Меня это не обижает. Фанаты всё время называют меня так, присылают картинки. Я не пытаюсь понять абсолютно все моменты. Да и вообще я не любитель постоянно проверять Интернет. Поверьте, я не зависаю в телефоне. Прихожу домой, откладываю мобильный в сторону и забываю про него. Мне часто пишут: «Почему ты не отвечаешь?» Не знаю, что сказать людям. Я подолгу не заглядываю в социальные сети. Беру компьютер и смотрю фильмы и сериалы. Я немного лузер насчёт телефона: часто забываю, где он лежит, и не парюсь по этому поводу», — рассказал Зе Луиш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.



Полное интервью с Зе Луишем читайте на «Чемпионате».

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