Робиньо отрицает обвинения в изнасиловании и обжалует приговор

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо отрицает причастность к изнасилованию, в котором обвинили его и ещё пятерых человек. Накануне стало известно, что 33-летний бразилец приговорён к девяти годам лишения свободы.

На своей странице в «Инстаграме» Робиньо отметил, что не имеет никакого отношения к тому, что произошло несколько лет назад. «Все юридические меры приняты, и адвокаты игрока обжалуют приговор», — сообщает The Irish Times. Сам игрок также выступил с заявлением в бразильских СМИ.

«Скажу первый и последний раз про то, о чём все говорят, потому что я люблю и уважаю свою семью. Я никогда не участвовал в подобных вещах. Те, кто меня хорошо знает, имеют представление, какой я человек. Спасибо Богу за прекрасную семью, которая у меня есть. Моя жена и дети – замечательные. Они верят в меня», — заключил Робиньо.