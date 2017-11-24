Гамула: сдаётся мне, что «Локомотив» замёрз ещё до полёта на матч в Хабаровск

Бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула поделился мнением по поводу проведения матча 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив».



Ранее «Локомотив» обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи, но руководство «СКА-Хабаровск» ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 16 градусов.

«Сдаётся мне, что «Локомотив» замёрз ещё до полёта на матч в Хабаровск. Всю неделю только и читаю о предстоящей игре со СКА. Оказывается, на Дальнем Востоке в ноябре холодно. Ну кто бы мог подумать? Раньше такого никогда не было! Всегда на пляже коктейли с зонтиками потягивали на берегу Амура. Прям чудо для руководителей РФПЛ и остальных клубов. Теперь говорят, что игру с «Локомотивом» нужно переносить.



Слава богу, что есть резервная дата – 25 февраля. Отличная погода будет в Хабаровске в это время. Я хорошо помню зиму там, ездил как-то в гости. В футбол играть в мыслях не было, но вышли с друзьями мяч попинать и дурака повалять. Снеговиками вернулись. Вот говорят – глобальное потепление, а на Дальнем Востоке про это ничего не слышали!



Я согласен, что при такой погоде нельзя играть ни в ноябре, ни в феврале. Но где же вы раньше были, когда даты назначались? Ну раз уж назначили – будьте любезны сыграть. ЦСКА вышел на поле, молча выиграл и уехал. Жалко Лёшку Березуцкого и Георги Миланова, но что поделать? Есть регламент, и ему нужно следовать. Вы спросите у них, захотели бы они переносить игру с «Манчестером Юнайтед» в Сочи, если бы на улице было минус 25 градусов? То-то же», — сказал Гамула.