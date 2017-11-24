Антич: Санчес не помешал бы «Реалу» в свете слабой игры Роналду и Бензема

Бывший главный тренер «Барселоны» и мадридских «Реала» с «Атлетико» Радомир Антич считает, что «сливочным» не хватает такого футболиста, как нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес. Контракт чилийского футболиста с «канонирами» заканчивается летом 2018 года.

«Санчес – один из лучших футболистов мира на своей позиции. По своей манере игры этот игрок обладает тем, чего не хватает «Реалу» в данный момент. Я говорю это и в связи с уходом из клуба таких футболистов, как Мората и Хамес Родригес. Санчес совсем не помешал бы «Реалу» в свете слабой игры Роналду и Бензема», — приводит слова Антича Bernabeu Digital.