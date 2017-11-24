Зозуля: не думал над будущим в «Альбасете», я счастлив и живу настоящим

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля поделился впечатлениями от выступления за клуб испанской Сегунды, а также рассказал о планах на будущее.

«Я очень счастлив. Спасибо болельщикам за поддержку. Самое главное, что команда продолжает набирать очки. Как я уже говорил, мои голы не самое главное. Важнее – это успех команды. Я не держу в уме голы. Самое главное – дойти до плей-офф, и если у меня будет только четыре гола, я буду счастлив, потому что мы выполнили задачу. У нас сильная команда. Мы семья, которая стремится достичь зоны плей-офф. Я счастлив в «Альбасете».

Счастлив, что и моя семья рядом. Я в Испании уже год, немного понимаю язык. Я не могу много говорить, но всё понимаю. Мне нравится город.

Что касается будущего, я пока об этом не думал. Я человек, который не заглядывает в будущее, а живёт настоящим. Позже мы сядем и поговорим. Самое главное – достичь максимально высокого уровня», — цитирует Зозулю пресс-служба «Альбасете».

После 15 туров «Альбасете» занимает в Сегунде 17-е место, отставая на семь очков от зоны плей-офф. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».