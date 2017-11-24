Билич отказался возглавить «Вест Бромвич»

Бывший главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич отказался от возможности вернуться к работе в английской Премьер-лиге. В услугах 49-летнего специалиста заинтересован «Вест Бромвич Альбион», руководство которого 20 ноября отправило в отставку Тони Пьюлиса. Несмотря на серьёзный интерес со стороны «дроздов», Билич ответил отказом.

По словам хорватского специалиста, ему пока рано возвращаться в футбол. Об этом сообщает The Telegraph. Славен Билич намерен отдохнуть от работы минимум до Нового года.

Среди других кандидатов на работу с «Вест Бромвичем» значатся Сэм Эллардайс и Алан Пардью.