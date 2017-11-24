Лебедев: сегодняшний «Локомотив» отличает одна особенность – это Юрий Сёмин

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал победу «Локомотива» над «Копенгагеном» — 2:1, отметив, что сегодняшний «Локомотив» отличает одна особенность – это Юрий Сёмин.

«От победы всегда только самые положительные впечатления. «Локомотив» большой молодец, нашёл в себе силы, чтобы выиграть достаточно важный матч и вернуться в борьбу за евровесну. Все наши клубы, как и сборная, любят создавать себе сложности, а потом с гордостью их преодолевать. Не проигрывай «Локомотив» буквально две недели назад «Шерифу», сейчас турнирная ситуация была бы получше. Но ребята всё равно молодцы, в последнее время очень радуют.

У Антона Коченкова в этом году было крайне мало игровой практики, потому что основной вратарь – Гилерме – играл практически без травм и без осечек. После того как он травмировался, у Антона появился шанс, но без практики играть сразу на таком высоком уровне тяжело. И всё-таки Коченков молодец, и винить его в пропущенном мяче в матче с «Копенгагеном» не стоит. На мой взгляд, это была ошибка игроков обороны, которые в нужный момент не подстраховали друг друга.

В сегодняшнем «Локомотиве» я бы не стал давать характеристики каждому игроку в отдельности. Алексей Миранчук хотел уйти, но остался. Фарфан приехал, сказали, что не тот, но он заблистал. Мануэл Фернандеш при Черевченко всё время сидел на скамейке запасных, а сейчас – лучший игрок команды. От Игоря Денисова отказались все клубы, но взяли в «Локомотив», и он стал лучшим опорником в нашем чемпионате. Так можно пройтись по каждому игроку, но сегодняшний «Локомотив» отличает одна особенность – это Юрий Сёмин, который в любой обстановке и ситуации может из любой команды сделать коллектив. И «Локомотив» побеждает не потому, что побежал Фарфан, заблистал Фернандеш, а братьев Миранчуков вызвали в сборную России, а потому что «Локомотив» — это команда», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.